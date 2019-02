Masszívan átdolgozzák a Warframe közelharcát, jövő héten már érkezik is az első frissítés

Hamarosan nagyobb lélegzetvételű változás éri a Warframe -et, lévén a fejlesztők elhatározták, hogy a közelharc mechanikáját kicsit kipofozzák, viszont nem egy nagy dózisban kapjuk meg a frissítést, hanem szépen fokozatosan.

A Melee 3.0 névre keresztelt nagy update-halmaz első szelete a tervek szerint jövő héten indul, viszont egyelőre csak apróbb fejlesztések fognak történni, például, hogy ha támadunk a nálunk lévő közelharci fegyverrel, akkor utána nem rakja el azt karakterünk, hanem továbbra is kézben tartja, ugyanez pedig visszafele is működik, azaz ha lövünk egyet a lőfegyverünkkel, akkor egyből átvált rá, és használatban is tartja azt., és ez még csak az előszele annak, ami később jön (olyannyira, hogy még a fejlesztők is csak Melee 2.5-nek nevezik ezt a kis újítást), de akár videón is megleshetitek, hogyan fest a gyakorlatban a friss játékmechanika. 54:40-től kezdődik a lényeg.

