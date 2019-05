Masszív újrakeverést kap a Path of Exile harcrendszere

Az egyik legkiválóbb ARPG-vé formálódott a Path of Exile az évek során, a Grinding Gear Games alkotása legalább akkora sikersztorit tudhat magáénak, mint a Warframe, és hamarosan még jobbá válhat.

Mert bár tömve van tartalommal a Path of Exile , egy ponton mindig is egy picit esetlennek bizonyult, ez pedig a harcrendszer. Már korábban is megszellőztették, hogy hamarosan átdolgozásra kerülhet a játék ezen aspektusa, viszont most megtudtuk, hogy a 3.7-es update merőben újrakeveri a harcrendszert.Belenyúlnak az animációkba, a támadások érzékelése is jobban fog működni, valamint, így összességében egy javított élményt kapunk. A frissítésre a június 7-ei Legion update keretein belül számíthatunk, amihez nem mellesleg egy trailer is befutott.

