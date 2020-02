Masszív tőkeinjekciót kaptak Kínából a Spec Ops: The Line fejlesztői

A Spec Ops: The Line-nal elhíresült Yager Development frissen kapott egy jókora tőkeinjekciót egyenesen Kínából, hogy a jövőbeni ambiciózus projektjeiket meg tudják valósítani a vágyaik szerint.

Természetesen ki más fektetett volna be egy nagyobb pénzösszeget a cégbe, mint a Tencent, akik számos játékfejlesztő stúdióba invesztáltak már. Nem elég, hogy új projektekben nagyon hasznos lesz a Tencent befektetése, de a The Cycle című alkotásuk támogatásában is nagy szerepet fog játszani.A Yageres srácok elmondták, hogy, úgyhogy érdemes lesz odafigyelni rájuk a közeljövőben. A Tencent olyan vállalatokban rendelkezik részesedéssel, mint az Epic Games, a Ubisoft, a PlatinumGames és a Bungie, és ez csak néhány példa a sok közül.