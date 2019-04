Masszív javítást kap a The Division 2 fegyver- és képességrendszere pénteken

The Division 2 -höz pénteken jön egy komolyabb update, melynek kapcsán most megtudtunk pár részletet a mai State of the Game streamjükből, így közelebb kerültünk ahhoz, hogy mit várhatunk az update-től.

A felhasználók szólottak, a fejlesztők meghallották, ugyanis a két legvitatottabb elemet fogják korrigálni. Egyrészt a skill modok terén sokkal kevesebb képességpont kell, hogy hozzáférjünk egy-egy módosításhoz, amire azért van szükség, mert sokszor embertelen volt a követelmény.A fegyver modok tekintetében is komolyabb rework érkezik, merthogy eddig ugyebár úgy működött a szisztéma, hogy minden mod tartalmazott valamiféle negatív hatást is, így mondjuk, ha felszereltünk egy tárat a stukkerünkre, akkor lehet, több lőszer volt benne, de például rontott a kritikus sebzésen.Ezt azzal hivatottak orvosolni, hogy hamarosan megjelennek azok a modok, amik nem raknak negatív hatást a fegyverre. A pénteki patch-et egyébiránt azért is érdemes várni, mert, illetve a negyedik strongholdot.