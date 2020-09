Masszív bemutatóvideót kapott a Call of Duty: Black Ops - Cold War zombi módja

Menetrendszerűen mutatkozott be a Call of Duty: Black Ops - Cold War zombi módja, amit a fejlesztők egészen magasztos szavakkal jellemeznek, miszerint "ez egy új fejezett lesz a Call of Duty-univerzumon belül".

Egy Requiem nevű, CIA által támogatott egység tagjait fogjuk alakítani, akik egy ponton összetalálkoznak a rivális szovjet Omega Grouppal. A sztori során folyamatosan ismerünk meg új karaktereket, akiknek saját motivációjuk van, hogy miért is vannak a helyszínen, úgyhogy történet terén is finomságokra számíthatunk.Természetesen lesz cross-platform támogatás, illetve beleszámít az itteni teljesítményünk a Battle Pass haladásunkba is. Különböző minőségű fegyverek lesznek, illetve ha nagyon felforrósodik a helyzet, akkor hívhatunk egy mentőhelikoptert, így eltűnhetünk a helyszínről, mielőtt elhaláloznánk.Minden utólag bekerülő pálya ingyenes lesz, azonban úgy tervezik az alkotók, hogy a megjelenéshez közelítve még több részletről lerántják a leplet.

Nézd nagyban ezt a videót!