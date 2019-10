Mass Effect páncélzattal rajtolt el az Anthem halloweeni eventje

A találós kérdéseknek megvan az az erénye, hogy nem egyszerű rájönni a megfejtésre, ellenben amikor azt mondjuk, hogy botrányosan startoló és borzasztóan támogatott videojáték, akkor akarva-akaratlanul is mindenki rájön, hogy ez bizony az Anthem lesz.









Néha azért ad életjelet magáról az alkotás, például most, hiszen elindult a halloweeni esemény Season of Skulls néven. Hasonló pályát rittyentettek hozzá, mint a Cataclysm eventhez, minden héten pedig másfajta módosítók fogadnak minket, amik megnehezítik a játékmenetet - természetesen a jutalom is más és más lesz.Freeplayben is lesznek tematikus történések, amiket ha teljesítünk, akkor kioldunk egy speckó boss-t, és ha őt legyűrtük, szinték jutalomban részesülünk. Sőt mi több, a jutalmak között találunk Mass Effect páncélzatokat is,