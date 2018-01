Újabb fejlesztői naplóval örvendeztetett meg minket a Level-5 csapata a Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom -ról, aminek jóvoltából most második alkalommal tekinthetünk be a csodaszép japán szerepjáték színfalai mögé.

A felvétel egy halom látványos pillanatot prezentál nekünk - és most nem arról beszélünk, hogy-, amelyek többsége a hihetetlenül látványos, önálló animeként is simán helytálló átvezetőkből lett kivágva. Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom várhatóan március 23-án érkezik meg hozzánk PC-re és PS4-re egyaránt, az alábbiakban pedig most te is egy kicsit közelebb kerülhetsz hozzá, különös tekintettel a karakterek életére.

Nézd nagyban ezt a videót!