What Remains of Edith Finch sokak szerint az utóbbi évek egyik legjobb sétáló szimulátora lett, ami egyedi történetével és koncepciójával képes bárkit levenni a lábáról, noha ezt az élményt egyelőre csak a PC-s és PS4-es közönség élvezheti.

A Giant Sparrow fejlesztőcsapata azonban a Gaming Bolt munkatársainak bejelentette, hogy szeretnének változtatni ezen az állapoton, ezáltal céljuk az, hogy játékukat más platformokra is elhozhassák majd.Ezzel kapcsolatban konkrétumokat a közeli jövőre ígértek, de elég bizonyos az, hogy a PC és a PS4 után Xbox One-ra hozzák majd el a What Remains of Edith Finch -et, habár bizonyára sokan szívesen látnák a végeredményt Nintendo Switch-en is.