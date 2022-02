Marvel's Guardians of the Galaxy: alulmúlták a kezdeti eladások a Square Enix várakozásait

A Marvel's Guardians of the Galaxy már a megjelenése előtt is nehéz harcot vívott, és a játék megjelenése előtt nem volt hiány a szkepticizmusból, viszont végül a végeredmény mindenkit megcáfolt.

Természetesen az Eidos Montreal akció-kalandjátéka az egyjátékos, narratívára koncentráló játékmenetével végül sokakat meglepett - bár a kritikusok és a közönség részéről is rengeteg dicséretet kapott, úgy tűnik, ez nem tükröződött a kezdeti eladásokban.A Square Enix kiadó a legutóbbi negyedéves eredményjelentésében elárulta, hogy a Marvel's Guardians of the Galaxy. Ennek ellenére a program végül nem sokkal később felpörgött, és az eladások növekedését élvezte, ami a Square Enix várakozásai szerint folytatódni fog.