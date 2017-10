Marvel vs Capcom Infinite: az új Pókember filmmel most új kosztümöt szerezhetsz a Hálófejnek

Igencsak különleges akciót hirdetett a Capcom és a Microsoft a Marvel vs Capcom Infinite című verekedős játékhoz, melyhez most egy különleges prémium kosztümöt oldhatunk fel mindössze azzal, hogy megvásároljuk az új filmet.

A dolog lényege, hogy megvegyük a Pókember: Hazatérést a Microsoft Movies & TV szolgáltatásán keresztül - ergo csak Xbox One-on élvezhetjük az akciót -, és ha így tettünk, mindemellett pedig a gyűjteményünkben van a Marvel vs Capcom Infinite is, akkor ezért cserébe garantáltHogy érdemes-e ekkora költekezésbe kezdenünk? Nyilván egy jelmezért nem igazán, de ha így is, úgy is a gyűjteményünkben van a játék és a mozifilm, akkor most egy kedves kis extrával gyarapodhatunk.

