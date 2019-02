Marshmello ad koncertet holnap este a Fortnite-ban!

Bár sokan viszolyognak a Fortnite -tól a körülötte kialakult hype miatt, ellenben azok a fajta live eventek, amiket rendszerint összehoz az Epic Games a játékon belül, egyenesen példa nélküliek.

Drop into Pleasant Park in @FortniteGame this Saturday for a special set ???? pic.twitter.com/yDNX2IHNpp ? marshmello (@marshmellomusic) 2019. január 31.



Most szombaton is lesz egy ilyen esemény, egészen konkrétan. A rendezvényt még maga a zenész is kőkeményen pörgeti a közösségi médiában.Természetesen minden platformon ugyanazon időben fog zajlani a koncert, már előre látjuk a játékosokat, ahogy ropják a színpad előtt. Egészen biztosan videóra is fogják rögzíteni az eventet, így az is lecsekkolhatja majd, akit egyébként nem érdekel a Fortnite , de kíváncsi rá, hogyan nézhet ki egy koncert egy multiplayer játékban.