Mark Wahlberg lett volna Nathan Drake az Uncharted-filmben, de végül kiöregedett a szerepből

Számtalan példa van rá a filmes iparban, amikor egy-egy szerepet azért bukik el egy színész, mert addig halasztják a projektet, hogy végül kiöregedik a karakterből, és úgy fest, ez történt Mark Wahlberggel is.

A színész, aki most Sully-t fogja megformálni a készülő Uncharted-filmben, elmondta , hogy eredetileg Nathan Drake-et játszotta volna, és évekig úgy is nézett ki a dolog, hogy ő alakítja majd az ikonikus kalandort. Párhuzamot vont A harcos című alkotásával, miszerint még ott is ketyegett az óra a háttérben, amit ő maga "biológiai órának" hív.Az Uncharted-játékok során Nathan Drake a 30-as éveiben járt, Wahlberg pedig mostanra 48 éves, bár azért ránézésre talán sokan nem mondanánk meg, hogy pontosan hányadik életévében jár az örökifjú színész.