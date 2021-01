Máris leszedte a Sony jó néhány next-gen játék minap bejelentett megjelenési dátumát

Alig pár nappal ezelőtt mutatott be a Sony egy kis trailer-szerűséget, benne jó néhány next-gen játékkal, eme kedvcsináló végén pedig megvillantották egy kazal cím megjelenési dátumát, legalábbis az esztendőt megjelölték.

Innen tudtuk meg, hogy a Capcom 2023-ra tolta a Pragmatát, a Square Enix Project Athiája is megmutatkozott (2022 január), a Stray (2021 október), a Kena: Bridge of Spirits (2021 március), a Solar Ash (2021 június), a Little Devil Inside (2021 július) a Ghostwire Tokyo (2021 október), valamint a Ratchet & Clank: Rift Apart és a Horizon Forbidden West is 2021-re lett beütemezve.Ennek ellenére a japán gigacég kiszedte ezeket a feltüntetett dátumokat a CES 2021-es trailerből mostanra, ami alapján arra következtethetünk, hogy ezek között akad olyan, ami nem fogja tartani az ütemtervet, és idejekorán tüzet akarnak oltani. Egyedülapró betűben:

