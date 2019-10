Máris legyűrték a Destiny 2 új raidjét

Nem kellett túl sokat várni arra, hogy valaki legyűrje a Destiny 2 új raidjét, ugyanis az Ascend Can közel hat órával és tíz perccel a The Garden of Salvation élesítése után már túl is volt a megmérettetésen.

Antivist, Cyber, ExBlack, Monks, Narhzul, és Pash PC-n érték el ezt az eredményt, aminek hála a Bungie egy egyedi készítésű bajnoki övet biztosít számukra. Persze mindenki más még mindig próbálkozhat, ugyanis aki 24 órán belül teljesíti a raidet, az egy különleges ikont kap a játékban, aki pedig október 15-ig fejezi be, annak lehetősége nyílik megvásárolni 150 dollárért az egyedi kialakítású Garden of Salvation dzsekit.Az első raidet, a The Leviathant anno mindössze 5 óra 34 perc alatt abszolválta az első csapat, szóval nem az aktuális eredmény az eddigi leggyorsabb, de nyilván másfajta raidről is beszélünk. Amióta ők megcsinálták a raidet,. Készült videó is a történésekről, íme:

