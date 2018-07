Már keresik a fejlesztőket a God of War folytatásához

A God of War folytatások készülését sosem szándékozta tagadni a fejlesztőcsapat, sőt, amikor csak lehetett kiemelték, hogy jön még több felvonás is, most pedig egy újabb erre utaló mozdulatot tett a Santa Monica Studio.

Nevezetesen meghirdettek egy állást, ahol. A leírás alapján kiderül, hogy olyan figurák megalkotása a cél, akiknek a karakterisztikáiban keveredik a mitológia és a történelmi vonások.Bár elképzelhető, hogy ez a meghívó egy esetleges God of War kiegészítőhöz készül, de ez esetben már terjedtek volna valószínűleg a pletykák a Santa Monica Studio háza tájáról, így joggal feltételezhető, hogy bizony a csapat már készül is a második epizódra, remélhetőleg egy még fantasztikusabb élményt elhozva, mint az első rész.