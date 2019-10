Máris itt a szépítés: PS4 Pro alatt is 4K-ban fut majd a The Outer Worlds!

Nagy port kavart tegnap, hogy az Obsidian Entertainment csapata állítólag direkt butította le The Outer Worlds megjelenését PS4 Pro alatt azért, hogy ezzel mutasson lojalitást új kenyéradója, avagy a Microsoft felé.

Mivel kezdtek égni a hidak, a projekt amerikai kiadójaként ismert Private Division úgy érezte, hogy mielőbb meg kell szólalnia az ügyben, ezáltal sajtósuk a Dualshockers kérdéseire válaszolva elmondta, hogy pontosítani szeretne az elhangzottakon, így bár valódi 4K textúrákat és felbontást valóban csak PC-n és Xbox One X-en kapunk a játékhoz, de PS4 Pro alatt sem kell megelégednünk az 1080p-vel.Ezen a platformon ugyanis, vagyis PS4 Prón 1440p-ben tudjuk átélni az október 25-én megjelenő The Outer Worlds élményét, amivel bizonyára már kiegyeznek a rajongók is, pláne azon ígéret mellett, miszerint a játék minden platformon csodálatosan néz majd ki.