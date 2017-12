Máris felsorakozott a Call of Duty WWII első DLC csomagja

Érezhetően megy a Call of Duty WWII szekere, mert az Activision minden eddiginél korábban bejelentette az első letölthető tartalom, a Resistance érkezését és pontos részleteit, így megtudtuk, hogy öt új pályával bővíthetjük vele az alkotást.

Ezek között találunk három standard multiplayer helyszínt, amelyek közül az Anthropod az egykori Csehszlovákiába kalauzol minket, és míg, az Occupation a Call of Duty: Modern Warfare 3-ból ismert hasonló nevű helyszín átdolgozásának ígérkezik.Ezen felülOperation: Intercept címmel, amelyben a játékosok egy francia kisvárosban azért harcolnak majd, hogy kiszabadítsák az ottani ellenállókat, velük együtt a kommunikációs berendezéseket és megállítsanak egy mozgó vonatot is a győzelemhez.Végül, de nem utolsó sorban, ami a The Final Reich eseményei után egy nappal játszódik, és ahogyan a neve is jelzi, egy vélhetően zombiktól hemzsegő partszakaszra repít el minket.A Resistance pályacsomag várhatóan január 30-án jelenik meg PS4-re - PC-re és Xbox One-ra a szokásos havi csúszással -, az alábbi videón pedig már a gyakorlatban is megtekintheted az elhangzottakat.

Nézd nagyban ezt a videót!