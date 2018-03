Máris félmillió példány fogyott a Warhammer: Vermintide 2-ből

A Fatshark bejelentette, hogy várakozásaiknak megfelelően óriási érdeklődés kíséretében rajtolt el PC-n a Warhammer: Vermintide 2 , lévén a játékból több mint 500 ezer példányt sikerült eladniuk kevesebb, mint egy hét alatt.

Ez kizárólag egy Steamen megjelent digitális változat esetében elképesztően jó eredmény, amit a fejlesztők kiegészítettek azzal, hogy a félmilliónál is több eladás mellett a játékosok már 204 millió percet nézték a Warhammer: Vermintide 2 élő közvetítéseit, miközben már most 50 milliárd ellenfelet öltek meg, amire a készítők 100 százalékig büszkék. Warhammer: Vermintide 2 esetében pedig ez még csak a kezdet, hiszen, sőt mi több, bizonyára a PC-s változatból is sikerül eladni pluszban pár százezer darabot.