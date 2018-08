Máris előtölthető a Metro Exodus Xbox One-on

Metro Exodus február 22-ei megjelenése még jóindulattal sem jellemezhető a "kanyarban van a megjelenés" kifejezéssel, mégis a Deep Silver úgy döntött, Xbox One-on máris előtölthetővé teszi a játékot.

Ez természetesen azt jelenti, hogy már elő is lehet rendelni a stuffot a platformon, aki pedig így tesz, az megkapja a Metro 2033 Reduxot is grátiszba, illetve, mellyel minden jövőben érkező kiegészítéshez bérmentve férhet hozzá.Huw Beynon, a Deep Silver egyik első embere továbbá kommunikálta, hogy miért is döntöttek a nyitott világ mellett, miszerint ők is tudják, hogy a mellékküldetések árthatnak a narratívának, viszont ők úgy érzik, hogy megtalálták az aranyközéputat, és a sztori a jól megszokott Metro hangulatot szállítja majd.