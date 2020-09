Máris egy új tripla-A játékon dolgoznak a Marvel's Avengers fejlesztői

Még csak most jött ki a Marvel's Avengers, tulajdonképpen még meg sem kezdődött a megjelenés utáni tartalombővítés, de a projekt mögött álló Crystal Dynamics máris egy új tripla-A játékhoz keres alkalmazottakat

Ettől függetlenül persze továbbra is számolnak a Marvel's Avengers tartalmi kiegészítéseivel, azonban az új játékuk munkálatai is gőzerővel haladnak előre. Elviekben egy többjátékos fókuszú alkotás lesz, amiben lesznek PvP elemek is, de nagyjából itt megáll a tudomány azzal kapcsolatban, hogy mire számíthatunk.Ha minket kérdeztek, akkor, köszönhetően annak a két ténynek a kombinációjának, hogy egyrészt el vannak foglalva a srácok a frissen megjelent munkájuk bővítésével, másrészt pedig mégiscsak egy tripla-A programról van szó, ami azért tudjuk jól, hogy mindig időigényes.