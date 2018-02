Máris bemutatná az első Ampere architektúrára épülő GPU-kat az Nvidia?

Friss pletykák bukkantak fel az Nvidia háza tájáról, a WCCFTECH beszámolói szerint ugyanis a cég arra készül, hogy a március végén megrendezésre kerülő GTC 2018 részeként bemutatják az első Ampere architektúrán alapuló GPU-ikat.

Ez azért lenne kifejezetten meglepő, mert, noha technológiájuk már a Titan V modellben is megtalálható többek között, tehát a vállalat talán átugraná ezt az egészet.Mivel az Nvidia a GTC-re tervezi a bemutatót, ezért sokan úgy vélik, hogy nem egy gamereknek szánt dolog kerülhet bemutatásra, ergo nem egy új GeForce kártyáról hullhat le a lepel, pláne annak fényében, hogy az Ampere architektúrát egyes források szerint nem is ilyen célra tervezték.Jelenleg tehát több a kérdés, mint a válasz az Nvidia terveiről, de ha minket kérdeztek, sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy a gyártó inkább a GDC expón jelent be majd valami olyan dolgot, ami minket, gamereket is érdekelhet.