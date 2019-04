Máris bebukta a Starlink: Battle for Atlas-t a Ubisoft, leállították a fizikai játékok gyártását

Bár sokan az évtized ötletének tartották a Ubisoft által kigondolt Starlink: Battle for Atlas -t, melynek a fizikailag gyűjthető, és az általunk építhető játékok adták volna a lényegét, azonban a franciák ma bejelentették, hogy a piac egy kicsit átformálta terveiket.

Olyannyira, hogy a napokban leállították a Starlink: Battle for Atlas -hoz kapcsolódó fizikai játékok gyártását, de maga a videojáték ezzel még nem szűnik meg, a franciák szerint mostantól a digitális tartalmakra fókusztálnak majd, így elsőként például a Star Fox küldetések elkészítésére. Starlink: Battle for Atlas bukása egyébiránt majdhogynem várható volt, hiszen korábban a Lego Dimensions és a Disney Infinity is ebben az irányban próbálkoztak, de jelentősebb sikert - dacára a nagy neveknek - egyik sem tudott elérni. Nem meglepő ezek után, hogy a Ubisoft is arra hivatkozva törölte terveit, hogy