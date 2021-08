Az Activisionös srácok gyakorlatilag már bevett szokásként szellőzteti meg az újabb Call of Duty-játékokat a battle royale spin-offban, és ahogyan az borítékolható volt, most is megindult a tease-hullám.

Call of Duty: Warzone -ban egy új győzelmi képernyő látott napvilágot, amely nagy valószínűséggel a franchise 2021-es új darabját hivatott felvezetni. Ebben a győzelmi képernyőben a nyertes csapatot kiviszi egy helikopter, és egy második világháborús, szovjet, vörös hajú nő egy régi vágású fa mesterlövész puskával lövi le az utolsó játékost.Az öltözéke egyértelműen korrelál a korábbi pletykákkal, miszerint a Call of Duty: Vanguard projektnéven futó alkotás második világháborús tematikájú lesz.

