Máris az Apex Legends következő karakterét tease-eli a Respawn

Crypto nem is olyan régen érkezett meg az Apex Legends legújabb harcosa, Crypto, de a Respawn Entertainment máris a következő jövevényt tease-eli, aki elviekben nem más lesz, mint Revenant.





Revenant neve már régebben is felmerült adatbányászok jóvoltából, még Wattson előtt, azonban most ismételten, sőt mi több, ugyanebben a fájlban még egy másik szereplőre, Lobára is utalnak.Továbbá még négy karakter sziluettjét is kiszúrhatjuk, akik Bliss-hez, Downfall-hoz, és még két másik névhez tartoznak, de mégis jelenleg Revenant a legvalószínűbb, már ami a következő friss harcost illeti. Az ikonja alapján úgy tűnik, egy Pathfinderhez hasonló robottal van dolgunk, ugyanez az ikon pedig nemrégiben felbukkant Alex Garner pályatervező korábbi pályabemutatóján, így nagy valószínűséggel egy igen cseles tease-t láthatunk.