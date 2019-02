Máris átpofozták az Anthem loot-rendszerét

Miután egy hiba következtében csak úgy szórta az Anthem a játékosoknak a jobbnál-jobb lootot, a fejlesztők az anomália kiküszöbölése mellett vetettek egy pillantást magára a drop-rendszerre is.

Ben Irving producer részletezte Redditen , hogy milyen változtatásokat eszközöltek a lootolás szisztémájában, melyek a következő patch-csel élesednek is, ezek vélhetőleg holnap már be is kerülnek.Harmincas szinttől már nem fognak esni common és uncommon cuccok, illetve a masterwork típusú fegyverek is jóval kevesebb alapanyagot fognak elemészteni, mint eddig. Eddig ugyebár 25 kis masterwork darabka kellett egy-egy craftoláshoz, most már mindössze 15.Ezeken felül sokan kifogásolták, hogy egyes bónuszok teljesen értelmetlennek bizonyulnak némely felszerelésen, így kvázi használhatatlanok, ezért a BioWare ezt is orvosolta, ezáltal, ellenben üröm az örömben, hogy ez a változtatás csak azokra a cuccokra fog érvényesülni, amelyeket innentől zsákolnak be a játékosok, tehát a most meglévő alkatrészek és fegyverek ugyanolyan tulajdonságokkal fognak bírni.