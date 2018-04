Máris a Switch utódján dolgozik a Nintendo!

Túlzás nélkül meglepő kijelentést tett Shinya Takahashi, a Nintendo egyik menedzsere a BBC munkatársainak, akik a BAFTA díjátadó eredményeivel kapcsolatban akarták faggatni emberünket, azonban az egyik kérdésre különös válasszal szolgált.

A menedzserhez intézett utolsó kérdés ugyanis arra irányult, hogy meglepte-e őket a Nintendo Switch sikere, amit Takahashi vagy félreértett, vagy a fordító nézett be valamit, de emberünk a cég terveiről kezdett el beszélni.Mint elmondta,. Hogy pontosan miről is beszélt a menedzser, azt senki sem tudja, talán a Nintendo Switch utódját szellőztette meg, talán úgy értette az egészet, hogy egyszer majd jöhet a folytatás, de akárhogyan is, a Nintendo újra visszatért a ringbe, és ez nagyszerű hír.