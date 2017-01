Sikeres volt Halál bácsi halálos kampánya a Let It Die kapcsán, a Grasshopper Manufacture nem kicsit őrült free to play játéka ugyanis a legfrissebb hírek szerint már túlhaladta az 1 millió letöltést.

Ez nem is olyan rossz, ha azt vesszük alapul, hogy jelenleg 53 millió ember rendelkezik PS4-gyel, a kérdéses exkluzív cím pedig egy igazi rétegjátéknak tűnik, amely december 3-a óta, tehát nagyjából egy hónap alatt érte el ezt az eredményt.A hírt egyébiránt a Let It Die hivatalos Facebook oldalán jelentették be a készítők, akik kiemelték, hogy, szóval ki tudja, februárban talán már a második milliója is meglesz a játéknak.