Márciustól nem támogatják a Mac-es és Linuxos Rocket League-et

Azok, akik a Rocket League-et Mac-en vagy Linuxon nyomják, azoknak igazán rossz hírei vannak a Psyonixnek, ugyanis bejelentették, hogy ezen verziók hamarosan megkapják a legutolsó frissítéseiket, onnantól pedig nem támogatják tovább ezeken a platformokon az autós focit.

Ezenfelül a SteamOS is kiesik a pixisből, ezáltal ezeken a platformokon nem lesz több lehetőség online játékra, az in-game piac is eltávolításra kerül, valamint még a ranglistákat is kukázzák., bár azért valljuk be, a Rocket League érdemei mindig is az online meccsekben rejlettek.A legutolsó update márciusban fog megérkezni közénk, ám sajnos onnantól véget ér a móka. Pontos indoklás nemigen érkezett, hogy mi ezzel a lépéssel a cél, de talán nem is nagyon van olyan magyarázat, amivel csillapítani lehet a játékosok haragját.