Márciusra tolták a The Day Before-t, immáron Unreal Engine 5-ben készül

Az Fntastic nyílt világú túlélő MMO-ja, a The Day Before késik a június 21-i megjelenés előtt - mint azt elárulta , a játék mostantól 2023 március 1-jén jelenik meg, és az Unreal Engine 5-öt használja.

A fejlesztő szerint emberek milliói kívánták a játékot, így a The Day Before "a világ egyik legjobban várt játékává" vált. A pandémiát követő Egyesült Államokban játszódó játékban a játékosoknak bármilyen fegyvert, élelmet és erőforrást fel kell kutatniuk, hogy túléljenek a fertőzött ellenfelekkel és a többi túlélővel szemben.Sokféle környezetet fedezhetünk fel, az elhagyatott házaktól a felhőkarcolókkal teli városokig. A gyalogos átkelés mellett járműveket is irányíthatunk, és a játékosok a túlélők kolóniáin is interakcióba léphetnek.