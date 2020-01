Márciusra tolták a Moons of Madness konzolos változatait

Bár a PC-s kiadáshoz képest már így is tetemes csúszásban van, a Rock Pocket Games azonban most bejelentette, hogy a korábbi tervekhez mérten még tovább kellett tolniuk a Moons of Madness konzolos változatait.

Eddig ugyanis úgy tudtuk, hogy a Moons of Madness PS4-re és Xbox One-ra is január 21-én jelenhet majd meg, azonban a fejlesztők most bejelentették, hogy különleges, vagyis majdnem napra pontosan öt hónappal a PC-s kiadás után, mely 2019. október 22-én rajtolt a Steamen.Aki nem hallott még róla, a Moons of Madness a Funcomhoz köthető projekt, a Secret World univerzum kiterjesztése, melyben Shane Newhart oldalán a Marson teljesítünk szolgálatot, azonban ahogyan egy horrorjátékban lenni szokott, apránként minden rosszra fordul...