Márciusra kapott megjelenési dátumot a Total War: Three Kingdoms, lesz limitált kiadás is

A Sega és a The Creative Assembly bejelentették a Total War: Three Kingdoms napra pontos megjelenési dátumát, ami mellett kiderült, hogy a játékhoz egy limitált kiadás is érkezik majd, sőt az előrendelői ajándékokról sem kell lemondanunk.





Bővebben kifejtve az elhangzottakat,, a hazánkban is elérhető limitált kiadás megvásárlásával pedig az egészet egy speciális csomagolásban, egy kétoldalas poszterrel szerezhetjük be, melynek az egyik oldalán a középkori Kína térképét találjuk meg.Amennyiben előrendelnénk magunknak a játékot, abban az esetben már most biztosak lehetünk a szuper ajándékban, mely a Yellow Turban Rebellion Warlord Pack lesz, benne három hadvezérrel, ugyanennyi új hősosztállyal, újabb képességekkel, de a csomag fegyverekkel és páncélokkal is bővíti az alapokat.

