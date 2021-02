Márciusra kapott megjelenési dátumot a Minute of Islands kalandjáték

A Mixtvision bejelentette, hogy már nem kell sokat várniuk a rajongóknak a Studio Fizbin fejlesztésében elkészült Minute of Islands című kalandjáték megjelenésére, Németország egyik legjobb indie stúdiója ugyanis befejezte a munkát.

Ennek megfelelően nem is húzzák sokáig a premiert, a történetalapú, fejtörőkkel gazdagon megpakolt kaland ugyanis, a főszerepben egy idegen és csodálatos világgal.Ezt a különleges szférát kell majd felfedeznünk a Minute of Islands keretein belül egy fiatal mérnök, Mo segítségével, aki egy sokoldalú Omni Switch eszköze mellett igyekszik megvédeni a családját és a barátait, eszközeinek javításával pedig az egész szigetvilág megmentése is az ő vállait nyomja. Érdemes ismerkedni vele az alábbi videóval:

Nézd nagyban ezt a videót!