Márciusban Xbox Series X-re is megjelenik a Samurai Shodown

Amennyiben hiányoznának a klasszikus oldalnézetes bunyós játékok az újgenerációs konzolok kínálatából, akkor jó hír, hogy az SNK Corporation részéről hamarosan megjelenhet Xbox Series S-re és Xbox Series X-re egyaránt a Samurai Shodown

A PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re már elérhető alkotás PS5-ös verziójáról még nem hallottunk - a nyakunkat mernénk tenni rá, hogy ezen a platformon is elérhető lesz -, ugyanakkor a Microsoft új masináiraa rajongók legnagyobb örömére.A kiadás mögé a Koch Media állt be, és egy kedvcsináló is készült hozzá, amit leginkább azok számára ajánlunk megtekinteni, akik odáig vannak a fegyveres alapokon nyugvó árkád verekedős játékokért, hiszen a Samurai Shodown ennek a műfajnak a jeles képviselője.

