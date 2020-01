Márciusban PC-re is megjelenik a Trails of Cold Steel III

A NIS America bejelentette, hogy hamarosan újabb platformot is szeretnének meghódítani a Trails of Cold Steel III-mal, ezáltal a tervek szerint még március 23-án beroboghat a Steam kínálatába a játék - a PC-s tábor legnagyobb örömére.

A nagyszerű hírt nyomatékosítandó, a csapat rögtön elkészített egy kapcsolódó trailert is a számítógépes átirathoz, melyről annyi biztos még, hogy tartalmaz majd egy ingyenes kozmetikai DLC-t, de vélhetően a PS4-es verziókhoz berobogott összes kiegészítőt felvonultatja majd.Merthogy a szintén tavasszal érkező Nintendo Switch-es változat - amihez most egy sztori trailert villantott a NIS America, noha ezt a PC-s verzióra várakozóknak is érdemes megnézniük - a korábban megjelent DLC csomagokkal kiegészülve roboghat majd be közénk.

