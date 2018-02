Márciusban mindent megtudunk a God Eater 3-ról

A Bandai Namco bejelentette, hogy a korábbi tervekkel ellentétben nem februárban, hanem márciusban számíthatunk arra, hogy nagy bejelentéseket szolgáltatnak nekünk a God Eater-sorozat aktuális epizódjaival kapcsolatban.

A csapat elmondása szerint ugyanis március 24-én megrendezik a God Eater 8th Anniversary Thanksgiving Day eventet, aminek részeként egy kétórás live streamet tartanak, ahol várhatók meglepetések is, deÉrdekesség, hogy a Bandai Namco a nyolcadik évforduló örömére Tokióban, kizárólag az Akihabara állomáson megtalálható Anion Caféban egy speciális kávéval is kedveskedik majd a rajongóknak február 20. és február 25. között, mely God Eater 8th Anniversary Cafe with Code Vein név alatt lesz elérhető, és remélhetőleg lesz pár japán arc, aki megörökíti majd nekünk ezt a különlegességet.