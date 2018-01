Márciusban jön a Final Fantasy XV PC-s változata, bejelentették konzolra a Royal Edition-t is

A Square Enix két nagyon fontos bejelentéssel is szolgált nekünk ma a Final Fantasy XV kapcsán, ezáltal pontos megjelenési dátumot kapott például a kérdéses japán szerepjáték PC-s változata.

Mint kiderült, már nem is kell sokat várnunk arra, hogy erre a platformra is berobogjon az alkotás,, méghozzá a korábban debütált összes letölthető tartalommal, HDR, 8K, Dolby Atmos és mod-támogatással.A kiadó bejelentette továbbá a kapcsolódó gépigényt is, amit a hír végén magatok is áttanulmányozhattok, előtte azonban még egy fontos információ, lévén március 6-án érkezik a Final Fantasy XV : Royal Edition is, mely konkrétan a JRPG GOTY kiadásaként konzolokra is elhozza egy csomagban az alapjátékot és az eddig megjelent összes letölthető tartalmat.OS: Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10 64-bitCPU: Intel Core i5-2500 (3.3GHz) / AMD FX-6100 (3.3GHz)GPU: NVIDIA GeForce GTX 760 / NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD Radeon R9 280RAM: 8GBHDD: 100GB vagy többDirectX: 11OS: Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10 64-bitCPU: Intel Core i7-3770 (3.4GHz) / AMD FX -8350 (4.0 GHz)GPU: NVIDIA GeForce GTX 760 / NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD Radeon R9 280RAM: 16GBHDD: 100GB vagy többDirectX: 11OS: Windows 10 64-bit Fall Creators frissítésselCPU: Intel Core i7-3770 (3.4GHz) / AMD FX-8350 (4.0 GHz)GPU: NVIDIA GeForce GTX 1080 TiRAM: 16GBHDD: 155GB vagy többDirectX: 11

