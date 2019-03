Márciusban is elárasztják a Hitman 2 játékosait friss tartalommal

Az IO Interactive továbbra is egy szolgáltatásszerű üzleti modellben terelgeti a Hitman 2 -t, ennek értelmében borítékolható a folyamatosan frissülő tartalom, például most megmutatták a közönségnek, mire számíthatunk márciusban.

Sőt, nemcsak, hogy publikálták a roadmapet, de már tegnap be is bikázták az egészet egy új Elusive Targettel, Dame Barbara Elizabeth Keatinggel, avagy a The Politiciannel. A hölgyemény 10 napig tanyázik Hawke's Bay-ben, viszont csak óvatosan, ugyanis a nő dublőre is a helyszínen van, és bár mindkettejük kivégzésével is sikeresen zárul a küldetés, a jobb értékelés érdekében érdemes lesz kideríteni, ki az igazi kettejük közül.Március 14-én jön a The Butler Dit It kihívás, majd a Murphy's Luck névre hallgató Featured Contract érkezését várjuk, melynek keretében, majd március 21-én kiválasztják a legjobb tervezetet - erről az egészről ITT olvashattok bővebben.Az Expansion Pack 1 és az Expansion Pass birtokosai új Sniper Assassin térképre is számíthatnak március 26-án, majd 28-án visszatérünk Kolumbiába a The Delgado Larceny Escalation Contractra, végezetül pedig 29-én jön a The Black Hat nevű Legacy Elusive Target, akinek kiiktatására szintén 10 napunk lesz.

