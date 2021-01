A THQ Nordic bejelentette, hogy még a tavasszal egy újabb platformot is meghódít majd magának a Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning , lévén a sokak által kedvelt és második esélyt kapott szerepjáték nemsokára beroboghat Nintendo Switch-re.

Erre, és a nemrégiben megjelent PC-s, PS4-es és Xbox One-os verziókhoz hasonlóan ez a verzió is rendelkezik majd csinosított grafikai körítéssel, de a korábbi három DLC csomag is elérhető lesz ebben a pakkban.Ha mindez nem lenne elég, a THQ Nordic még az idei év végén egy vadonatúj kiegészítővel is gazdagítani a játékot Fatesworn címmel, amit a fentiek alapján már minden bizonnyal a Nintendo Switch-es változattól sem vonnak meg.

