Márciusban érkezik Európába is a Mario Sports Superstars

Habár méretes pocakján még mindig nem látszik, de szerencsétlen Mariót ismét sportolni küldi a Nintendo, akik a hétvégén bejelentették, hogy a Mario Sports Superstars címet kapott következő sportjáték érkezését Európában is március során várhatjuk.

Hogy egészen pontosak legyünk, a Nintendo bejelentése szerint március 10-én roboghat be közénk az alkotás, méghozzá a Nintendo 3DS exkluzivitásában, ahol a maga nemében mondhatni még különlegességnek tekinthető a végeredmény, amelyben egy- és többjátékos lehetőségeket egyaránt találhatunk majd.A felvonultatott sportszámok kapcsán egyébiránt teniszezhetünk, golfozhatunk, baseballozhatunk, focizhatunk, de akár még lovagolhatunk is a Nintendo jól ismert hősei oldalán, amit az alábbi felvételen már mozgás közben is megtekinthetünk néhány pillanatra.

