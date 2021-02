Márciusban érkezik a Watch Dogs Legion Online

A Ubisoft jelezte a publikum irányába, hogy hetek kérdése, míg a közönség belevetheti magát a Watch Dogs Legion Online módjába, lévén március 9-ére ütemezték be a premiert PC-re, PS4-re, Xbox One-ra, PS5-re és Xbox Series X-re.

Ha esetleg szeretnél egy bővebb képet arról, hogy mire is számíthatsz majd ettől a módozattól, akkor mindenféleképpen ajánljuk nektek a beszámolónkat , melyben részletesen kifejtettük, hogy mit is várhattok a Ubisoft legutóbbi Watch Dogs-játékának többjátékos módozatától.Akik rendelkeznek szezonbérlettel, azok bizony két egyjátékos küldést is kapnak grátiszba, azonban az Online mód számos 2-4 fős kooperatív missziót is előkészít a társaságok számára, így a haverokkal együtt vandálkodhatunk - hasonlóan, mint mondjuk a GTA Online-ban.