Márciusban érkezik a The Walking Dead: A New Frontier harmadik epizódja

A Telltale Games csapata bejelentette, hogy terveik szerint márciusban, tehát néhány héten belül folytatódhat az eredetileg még tavaly karácsony környékén megkezdett The Walking Dead: A New Frontier kalandjáték története.

A következő részről mindössze annyit tudni, hogy az Above the Law címre hallgat, de hogy napra pontosan mikor érkezik, az még nem derült ki róla, ellentétbenSőt mi több, ehhez most egy trailert is bemutattak nekünk, amely bár sok újdonsággal nem szolgál a rajongóknak, ellenben így is bemutatja, hogy milyen nagyszerűen nyilatkozott a végeredményről a külföldi sajtó.A dobozos változat egyébiránt PS4-re és Xbox One-ra érkezik, a lemezen az első két résszel, valamint egy garantált digitális hozzáféréssel a későbbiekben megjelenő többi epizódhoz.

