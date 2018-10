Márciusban érkezik a Left Alive, robottal a gyűjtői kiadásban

A Square Enix napra pontos megjelenési dátumot tűzött ki a Left Alive című futurisztikus túlélőjátékhoz, mely a Front Mission-sorozat mellékszálaként PC-re és PS4-re is a jövő évben, pontosabban március 5-én jelenik majd meg.









A kiadó bejelentette továbbá, hogy a játékhoz egy 160 dolláros gyűjtői kiadást is készítenek Mech Edition név alatt, melyben az alapjáték Day One kiadása - benne a Survival Pack névre keresztelt DLC csomaggal -, egy exkluzív fémdobozba zárt 80 oldalas művészeti könyv, valamint egy Volk akciófigura is jár majd, ami gyakorlatilag egy nagyobbacska, páratlan kidolgozottságot kapott mech lesz a sorban.Hogy teljesebb legyen az öröm, a Square Enix két friss trailerrel is megörvendeztetett minket a Left Alive kapcsán, és mivel nem vagyunk irigyek, mindkettőt felsorakoztattuk nektek az alábbiakban.

