Márciusban érkezik a Director's Cut kiegészítő a Borderlands 3-hoz

Bár a Director's Cut kiadások nem túl jellemzőek a videojátékok világára, azonban a Gearbox mégis úgy határozott, hogy ilyen név alatt kínál hamarosan kapcsolódó tartalmakat a Borderlands 3 -hoz.

Mint a csapat tegnapi élő bejelentkezéséből kiderült, a bővítmény március 18-án érkezik, különálló formában vagy a Season Pass 2 részeként egyaránt elérhető lesz, a fő attrakciója pedig egy új boss, a Hemovorous the Invincible, egy óriási Varkid lesz, aki már a megjelenés óta ott lapul Pandorán egy jól lezárt ajtó mögött.A Director's Cut ezen felül egy sor gyilkossági rejtélyt tartalmazó küldetést is felvonultat majd, melyek vadonatúj helyszínekre repítenek el minket, de mindez természetesen csak a jéghegy csúcsa, a bővítmény egy sor más egyéb extrával is szolgál majd nekünk.

