Márciusban érkezhet meg Nintendo Switch-re a Max: Curse of the Brotherhood

Újabb nagyszerű indie játékot szerezhetnek be maguknak hamarosan a Nintendo Switch-tulajdonosok, lévén amint tavasziasra fordul odakint az idő, a Max: Curse of the Brotherhood is beroboghat a platformra.

A nagyszerű puzzle-platformer a Press Play-féle Max & the Magic Marker folytatásaként egy igencsak klasszikus oldalnézetes cím lesz, melyben kis hősünkkel egy varázslatos világban kalandozhatunk majd, hogy varázsceruzánk segítségével megkeressük és kiszabadítsuk elrabolt kistestvérünket.A Max: Curse of the Brotherhood várhatóan március 23-án jelenik meg Nintendo Switch-re, méghozzá 30 eurós árcédulával. Dedikált kedvcsináló:

