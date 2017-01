Márciusban érkezhet az NVIDIA csúcskártyája

Az NVIDIA kapcsán már viszonylag régóta pletykálják, hogy érkezőben van egy újabb Ti modell, mely a jelenlegi kínálat egyik legerősebb darabja lehet, nemrég pedig újabb hírek érkeztek az új csúcskártyákról.

A közösség és az újságírók nagy része az év első napjaira, egészen pontosan a CES 2017-re várta a GTX 1080 Ti-t, ám az NVIDIA nem vitte ki azt. Vélhetően ők is jól átlátták, hogy az AMD újdonságai mellett nem szólna olyan nagyot az új kártya, de egy következő rendezvényen állítólag már bemutatják.Egészen pontosan, amely amúgy is egy gamer-orientált rendezvény., így kapóra jöhet a cégnek. Az szinte biztosra vehető, hogy az úgynevezett "Founders Edition" bemutatása után a nagyobb partnerek szinte azonnal közzéteszik a saját kínálatukat is, így márciusban rengeteg új kártyára számíthatunk.