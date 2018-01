Márciusban dobozos kiadásban is megjelenik a Life is Strange: Before the Storm

A Square Enix bejelentette, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel március 9-én dobozos változatban is megjelentetik a Life is Strange: Before the Storm című kalandjátékot PC-re, PS4-re és Xbox One-ra egyaránt.









A kézzel fogható kiadvány legnagyobb érdekessége az lesz, hogy tartalmazza majd a korábban kizárólag az előrendelőknek elérhetővé tett Farewell bónusz epizódot, melyben Max oldalán is vandálkodhatunk egy kicsit, sőt mi több, lehullt a lepel rögtön két speciális kiadásról is, amelyek a Limited és a Vinyl Edition névre hallgatnak.a négy epizódot tartalmazó játék mellett felvonultat még egy zenei CD-t, egy művészeti könyvet, egy csomagnyi extra ruhát, valamint a Mixtape Mode-ot, amivel saját playlistet állíthatunk össze a játékban.ugyanezt garantálja, de pluszban a játék zenéi nemcsak CD-n, hanem négy bakelitlemezen is megtalálhatók lesznek benne, és ha fájna rá a fogunk, a Square Enix Store-ból szerezhetjük meg magunknak.Sőt mi több, ha utóbbit előrendeljük, egy-egy 4 hüvelyk magas Chloe és Rachel figurát is bezsákolhatunk magunknak!