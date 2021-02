Márciusban a Steamre is felkerül a Forza Horizon 4

Sokan korunk egyik, ha nem a legjobb autós játékának tekintik a Forza Horizon 4 -et, mely egy nyitott világú alkotásként hamarosan újabb platformot hódíthat meg magának, lévén nemsokára felkerülhet a Steam kínálatába.

Erre napra pontosan március 9-én kerülhet majd sor, így ha eddig csak azért nem szerezted be magadnak a játékot, mert nem nagyon szereted a Microsoft Store-t, akkor ezen a napon már állhatsz is sorba a Forza Horizon 4 Steames változatáért, mely ugyanazzal a tartalommal és követelményekkel érkezik meg a digitális disztribúcióra.A kérdéses verzió, és sajnos nem ússzuk meg az Xbox Live bevonását a dologba, tehát a Gears 5-höz hasonlóan a Forza Horizon 4 -hez is kell majd egy ilyen regisztráció, ha a Steamen vesszük meg saját példányunkat.