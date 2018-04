Márciusban a PS4 és a Far Cry 5 produkálták a legjobb eladásokat Amerikában

Bár lassan az áprilisnak is vége már, az NDP azonban csak most közölte, hogy az Egyesült Államok területén milyen hardverekből és szoftverekből sikerült márciusban a legtöbbet értékesíteniük a gyártóknak, így kiderült, hogy a PS4 ismét visszaülhetett a trónjára.

A Sony konzolja ugyanis masszívan a legjobb eladásokat kínáló konzol volt márciusban, amivel idén már a második havát nyeri a masina, lévén januárban a Nintendo Switch került az első helyre.Érdekesség, hogy, aminek az oka leginkább abban keresendő, hogy tavaly ilyenkor rajtolt el a Nintendo Switch, ami jelentősen megdobta a piaci mozgásokat.Szoftveres fronton egyébiránt a legkelendőbb videojáték márciusban a Far Cry 5 volt, ami sorozaton belüli rekord is lett, lévén a játék kétszer akkora eladásokra volt képes, mint a korábbi rekorder Far Cry 3.A dobogó második fokára egyébiránt a Sea of Thieves került fel, miközben a szoftveres eladások terén is 10 százalékos visszaesést rögzített az NPD a tavalyi év hasonló időszakához mérten.