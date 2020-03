Március végén robog be két új szörny a Monster Hunter World: Iceborne-ba

Bár az Iceborne az első és utolsó óriási expanzió a Monster Hunter World höz, de ezen belül folyamatosan érkeznek a nagyobbacska frissítések, melyek további tartalommal hivatottak ellátni a játékot.

A következő, szám szerint harmadik jelentősebb update az Iceborne-hoz március 23-án robog be, ahogyan azt pedig megszokhattuk, első körben Xbox One-ra és PS4-re jön, majd csak idővel szállingózik be valamikor PC-re is. A frissítéssel, mint új, levadászható szörnyek.A frissítés tartalma ennyiben ki is merül, azonban talán még a legnagyobb rajongók sem untak rá az Iceborne nyújtotta élményekre, elnézve, hogy mégis mennyire gigászi kiegészítővel állunk szemben, az új szörnyek pedig kellő változatossággal fognak szolgálni.

