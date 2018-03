A Telltale Games bejelentette, hogy még márciusban elérhetővé teszik a rajongók számára a Batman: The Enemy Within ötödik és egyben utolsó epizódját, mely lezárja a Batman kalandjáték második évadát.

A Same Stitch címre keresztelt utolsó felvonás várhatóan, a középpontban John Doe-val, avagy Joker Telltale-féle változatával.Sajnos kedvcsinálóval egyelőre nem tudunk még szolgálni nektek a Batman: The Enemy Within utolsó felvonásáról, de bizonyára a megjelenés előtti héten erre is sor kerülhet majd.